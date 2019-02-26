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استئتاف فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:39 - 26 فبراير 2019
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استأنف الشباب الثائر مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات "الإرباك الليلي" قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرق مدينة غزة.

وتوافد عشرات الشبان إلى منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية.

وزعم موقع حدشوت 24 أن عشرات القنابل الصوتية أطلقت صوب قوة إسرائيلية قرب السياج شرقي مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وعادت فعاليات الإرباك الليلي بعد تجميدها منذ نوفمبر الماضي، عقب تنصل الاحتلال من الالتزامات التي تم التوافق عليها بهدف تخفيف الحصار عن القطاع برعاية مصرية وقطرية وأممية.

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