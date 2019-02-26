الحية: زيارة الحركة لمصر حققت نتائج مرجوة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية إن زيارة وفد حركته إلى العاصمة المصرية القاهرة حققت نتائج مرجوّة، موضحًا أن الوفد سيعود إلى قطاع غزة قريبًا.

ويزور القاهرة وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقياديين خليل الحية وطاهر النونو وآخرين منذ الثالث من فبراير الجاري؛ لبحث العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين الجانبين.

وأعرب الحية في تصريحات لفضائية "الأقصى"، عن أمله بنجاح مصر بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا.

ونجحت وساطات مصرية وأممية عديدة خلال الشهور الماضية في منع انفجار الأوضاع واندلاع مواجهة واسعة بين فصائل المقاومة بغزة والاحتلال الإسرائيلي، لكنّ مماطلة حكومة الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التفاهمات دفع حماس أواخر يناير الماضي لرفض استلام الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية، فيما أعاد المتظاهرون تصعيد الأوضاع ميدانيًا قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة.

وقال الحية "نستطيع القول إن زيارة وفد الحركة حققت العديد من النتائج المرجوة، ونعتزّ بعلاقتنا مع مصر التي تتطور يومًا بعد يوم".

وكشف أن زيارة الوفد القيادي للقاهرة قد شارفت على الانتهاء "وسيعود الوفد لغزة قريبًا"، دون أن يحدّد تاريخًا معيّنًا.