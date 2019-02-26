يديعوت: خطر جديد ومميت في طريقه من قطاع غزة إلى "إسرائيل"

حذر تقرير إسرائيلي جديد من أن انهيار النظام الصحي والصرف الصحي في قطاع غزة، قد يؤدي إلى انتشارالأوبئة في جنوب الأراضي المحتلة.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه إذا لم يتم احتواء الأمر، فهناك خطر من محاولة فرار الآلاف من الفلسطينيين من غزة نحو الحدود مع الأراضي المحتلة.

وقال التقرير: "هناك خطر جديد ومميت في الطريق إلى إسرائيل، وليس من المؤكد أن هناك شيئًا يمكن القيام به لمواجهته، وهو الأمراض داخل قطاع غزة، على عكس التهديدات التي كان يمكن مواجهتها مثل الصواريخ والطائرات الورقية والأنفاق".

وكشف التقرير أن وضع الصرف الصحي في غزة يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على "إسرائيل".

وأشار إلى أن واحد من المخاطر التي لها التأثير الأكثر دراماتيكية يمكن أن يحدث نتيجة استمرار تدهور الوضع الصحي والبيئي في غزة، توجه سكان القطاع بحشود كبيرة نحو الحدود مع "إسرائيل".

وأوضح أن انهيار نظام الصرف الصحفي، والخلل في إمدادات المياه في غزة، تسببت بانهيار تام في النظام الصحي، مما سيؤدي إلى أمراض معدية وتلوث،

وأضاف التقرير الذي كتب بعد بحث مستفيض، بأن أول من سيعاني من نتائج الأمر هم سكان "مستوطنات "غلاف غزة".

وأكد أن "إسرائيل" أمام تحدٍ استراتيجي مهم يتطلب استجابة متعددة التخصصات والمجالات.