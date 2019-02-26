الرئيس الإيراني يرفض استقالة جواد ظريف

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي أعلن عنها أمس الاثنين.

وكان نواب بارزون في البرلمان الإيراني طالبوا روحاني برفض استقالة ظريف.

وجاء إعلان ظريف على صفحته الخاصة في موقع انستغرام قائلا "أعتذر لكم عن أي تقصير وقصور بدر مني خلال مدة خدمتي، وأشكر الشعب الإيراني والمسؤولين".

وتولى ظريف منصب وزير الخارجية في أغسطس/آب عام 2013. وكان مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة للفترة بين 2002 و2007.

ولعب ظريف دورا رئيسيا في المفاوضات التي توجت عام 2015 باتفاق حول الملف النووي لبلاده مع القوى الكبرى والذي أصبح مهددا بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.

ويبلغ ظريف من العمر 59 عاما وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دَنفر.