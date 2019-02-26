عقوبات أمريكية جديدة ضد فنزويلا

في إطار الحملة الأميركية ضد فنزويلا وحكومتها، فرضت الولايات المتحدة مجموعة عقوبات جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الإثنين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على أربعة من حكام الولايات المؤيدين لمادورو وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة، بينما قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن "منع دخول المساعدات شحذ عزيمة الولايات المتحدة لدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو".

وتأتي هذه العقوبات في ظل التهديد الأميركي المستمر لفنزويلا بالتدخل العسكري لتثبيت زعيم المعارضة خوان غويدو كرئيس للبلاد بعد دعمه سياسيًا للانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وغادر الطاقم الدبلوماسي الكولومبي اليوم فنزويلا عبر الحدود تنفيذًا لقرار الرئيس مادورو، في حين ترافقت مع مغادرة الطاقم الكولومبي ترديد عدد من الفنزويليين الذين تجمعوا في المنطقة أناشيد وشعارات الثورة البوليفارية وهتافات التأييد للرئيس الفنزويلي.

وكان مادورو أعلن قطع علاقات بلاده مع كولومبيا. وأمام تظاهرة حاشدة في كراكاس شدد على مواصلة الحكومة إدارة شؤون البلاد واستمراره في الحكم، مُتهمًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسعي إلى الاستيلاء على ثروات فنزويلا النفطية.