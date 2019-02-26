نتنياهو يسعى لإدخال الأموال القطرية لقطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب بنيامين نتنياهو، يبحث عن طريقة لإدخال أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن نتنياهو يسعى لإيجاد طريقة من شأنها أن تسمح بنقل الأموال لدفع رواتب موظفي حماس في غزة، في ظل الخوف من التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفقاً للموقع العبري، فإن نتنياهو يسعى لهذا القرار، في ظل رئيس السلطة محمود عباس، بتنفيذ تهديداته بقطع الأموال التي تحولها السلطة إلى قطاع غزة ردا على قرار الكابينيت بتعويض رواتب الأسرى من أموال الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو ومؤسسة الجيش يخشون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد متجدد على حدود غزة.

وأوضح الموقع أن رئيس حكومة الاحتلال، طلب فحص سبل سد الفجوة ونقل الأموال، سواء إلى السلطة الفلسطينية أو عبر وسطاء دوليين إلى قطاع غزة.