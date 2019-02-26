وصول وفد إندونيسي للإشراف على توسعة مستشفى شمال القطاع

وصل وفد هندسي إندونيسي الليلة الماضية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، للإشراف على مشروع تدشين وتوسيع المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ورحب وكيل وزارة الخارجية غازي حمد خلال استقباله للوفد، معبرًا عن مدى حرص الزائرين على تقديم الدعم والمساندة لفلسطين وقطاع غزة من خلال مثل هذه المشاريع الصحية الهامة.

وقال مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة أشرف ابو مهادي، "إن الوفد سيشرف على مشروع التوسعة الجديد للمستشفى الإندونيسي والمتمثل بإضافة طابقين، ما يساهم في تعزيز وتجويد الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا في محافظة شمال قطاع غزة".

ويتكون الوفد من 32 شخصًا سيتولون مهمة الاشراف وتنفيذ المشروع الجديد.