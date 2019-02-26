ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وصول وفد إندونيسي للإشراف على توسعة مستشفى شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:26 - 26 فبراير 2019
وفد اندونيسي وفد اندونيسي
مشاركة

وصل وفد هندسي إندونيسي الليلة الماضية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، للإشراف على مشروع تدشين وتوسيع المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ورحب وكيل وزارة الخارجية غازي حمد خلال استقباله للوفد، معبرًا عن مدى حرص الزائرين على تقديم الدعم والمساندة لفلسطين وقطاع غزة من خلال مثل هذه المشاريع الصحية الهامة.

وقال مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة أشرف ابو مهادي، "إن الوفد سيشرف على مشروع التوسعة الجديد للمستشفى الإندونيسي والمتمثل بإضافة طابقين، ما يساهم في تعزيز وتجويد الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا في محافظة شمال قطاع غزة".

ويتكون الوفد من 32 شخصًا سيتولون مهمة الاشراف وتنفيذ المشروع الجديد.

متعلقات