محافظ قلقيلية يُدين هدم واقتحام الاحتلال منازل بالمحافظة

أدان محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ومنشأة في قرية النبي الياس، ومداهمة عدة منازل والعبث في محتوياتها بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رواجية في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل كلًا من نسيم أخرس، والد الأسير يوسف شتوي، عاهد النيص، عماد فراج، عضو المجلس التشريعي سابقًا المرحوم عثمان غشاش، ومنازل عائلة شتيوي، والشهيد توفيق جابر أبو شرار، وأمير زيد.

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا للأعراف والقوانين الدولية والانسانية، وتعبر عن همجية الاحتلال وغطرسته بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إجراءات الاحتلال هذه تهدف إلى التضييق على المواطنين وزعزعة أمنهم واستقرارهم، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته بالرغم من الاحتلال وعنجهيته.

وطالب محافظ قلقيلية، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه وتوفير الحماية له، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.