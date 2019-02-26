لجنة دعم الصحفيين تستنكر بشدة تمديد اعتقال الكاتبة "لمى خاطر" للمرة السابعة

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء ، ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل استخدام أسلوب المماطلة والتعسف بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتمادي في اعتقالهم ومحاكمتهم تحت حجج وذرائع واهية.

وقالت لجنة دعم الصحفيين خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان محكمة عوفر العسكرية أجّلت أمس الاثنين، جلسة النظر في قضية الأسيرة الصحفية الكاتبة لمى خاطر(42عاماً) من سكان مدينة الخليل، وذلك حتى تاريخ 29/4/2019، بحجة استكمال التحقيق معها.

وبينت لجنة دعم الصحفيين على انها تتابع بخطورة بالغة تكرار عمليات تمديد اعتقال الكاتبة خاطر، وتأجيل محاكمتها من قبل محكمة الاحتلال العسكرية سبع مرات، معتبرةً ذلك اعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير.

واستنكرت اللجنة تمديد اعتقال خاطر مرات عدة، واخضاعها لتحقيقات مكثفة وقاسية وهي مقيّدة بكرسي طوال الوقت، وحرمانها أثناء التحقيق من النوم، مع توجيه الشتائم لها طوال الوقت، علاوة على الصراخ المتواصل.

وكان الاحتلال اعتقل الكاتبة خاطر من منزلها في مدينة الخليل، بتاريخ24 تموز / يوليو الماضي واقتادها إلى مركز عسقلان الإسرائيلي دون تهمة او محاكمة.

واعتبرت اللجنة أن تمديد الاعتقال للكاتبة خاطر، استمرار لسياسة الاحتلال الذي يحارب الصحفي والكاتب والصوت والصورة، ومحاولة منه لطمس الحقيقة الفلسطينية، بهدف تغيب داخل سجونه صوت الحق والحقيقة .

وناشدت اللجنة كافة المنظمات الحقوقية والدولية والمناصرة لحقوق المرأة، بضرورة التحرك الفوري والعمل من أجل الإفراج عنها كونها ام لخمسة أطفال، وناشطة ومساندة لقضايا الاسرى ، كما نطالب بالإفراج عن كافة الاسرى الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة ان الاحتلال يعتقل 19 صحفياً في سجونه من بينهم ثلاث إعلاميات وهن سوزان العويوي ولمى خاطر، واسراء لافي.