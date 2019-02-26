محكمة سالم الإسرائيلية تصدر حكماً بحق الأسير معتز صوافطة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكماً بحق الأسير المجاهد معتز محمود أحمد صوافطة (38) من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر ويوم واحد وغرامة مالية عالية (50.000) خمسون ألف شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/11/2018م، ووجهت له النيابة العسكرية الصهيونية تهمة تقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.

يشار إلى أن للأسير معتز شقيق آخر وهو الأسير "فراس" معتقل بتاريخ 23/07/2004م ومحكوم بالسجن (17) عاماً وأحد عشر شهراً، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني ونائب أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون.

جدير بالذكر أن الأسير معتز صوافطة ولد بتاريخ 01/01/1981م، ويقبع حالياً في سجن مجدو.