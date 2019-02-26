إرشادات الدفاع المدني للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي غداً

قال الدفاع المدني ان البلاد ستتأثر غدا الأربعاء، والايام القادمة بمنخفض جوي سيشهد غزارة للأمطار مع انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتدني مستوى الرؤية الأفقية وتكون سرعة الرياح فيه عالية قد تصل لـ80 كم.

وأهاب الدفاع المدني المواطنين بأخذ الإرشادات بشكل جدي والتقيد بها وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة سائقي المركبات:

1-تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني.

2- الحذر من تشكل السيول وعدم محاولة إجتيازها .

3-القيادة بحذر وتجنب السرعة بسبب تدني مستوى الرؤوية وتفادي خطر الإنزلاق.

4- الإنتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة ووضعها في مكان آمن.

5-عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة .

ودعا الدفاع المدني الاخوة المواطنين بضرورة الإتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102 عند وقوع أي حادث أو رصد أي مخاطر مع إعطاء تفاصيل واضحة وعنوان صحيح لوصول الطواقم بشكل سريع والتعامل مع الحادث في بدايته.