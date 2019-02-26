الأوقاف: مصلى باب الرحمة مفتوح كالمعتاد ولا صحة لما أشيع عن اغلاقه

نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس في تصريحات صحفية ، ماأشيع حول اغلاق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى سيُفتح اليوم كالمعتاد وستتم فيه الصلوات الخمس.

وقال الدبس: "أوامر نتنياهو لجنوده بإغلاق المصلى كانت من البداية ولا جديد فيها، ولكننا كدائرة اوقاف لا نعترف بالقانون "الإسرائيلي" او المحاكم الاسرائيلية، ومايصدر عن نتنياهو وحكومة الاحتلال يدل على تخبط اسرائيلي داخلي فقط".

واكد، "نحن ذاهبون الى مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة كبيرة على الارض وفي الميدان، ان تدخلت الاردن والدول العربية قد تُحل المشكلة ولكن ان لم يكن هناك تدخل قوي عربي ودولي فإن الوضع ذاهب الى التصعيد".

واشار الدبس الى أن المصليات الفرعية تفتح من الساعة 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا، مضيفًا أن كل من يفتح باب المصلى معرض للاعتقال على الفور من قبل شرطة الاحتلال.

يشار الى ان المقدسيون تمكنو يوم الجمعة الماضي، من الدخول إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته، لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال، ومن ذلك اليوم وشرطة الاحتلال تشن حملة اعتقال كبيرة بحقهم.