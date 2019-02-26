10 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن 10 أسرى من الضفة، والداخل، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم الأسرى الأربعة منفذي عملية معسكر جلعاد التي نفذت بتاريخ 15/02/1992؛ وأسفرت عن مقتل ثلاثة اسرائيلين وجرح أربعة آخرين، وهم:

الأسيران الشقيقان إبراهيم سعيد حسن اغبارية (54 عامًا) والأسير محمد سعيد حسن اغبارية (51 عامًا) من قرية المشيرفة المحتلة عام 1948، والمعتقلان عام 1992، بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، والمشاركة في تنفيذ عملية جلعاد، وحكم عليهما بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عامًا، أمضيا 27 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إبراهيم عقد قرانه على المحررة منى قعدان من داخل الأسر، وحصل على الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية، وشقيقه محمد متزوج والتحق بالجامعة المفتوحة وحصل على الماجستير في الحقوق عام 2005 وأصدر مجموعة من المؤلفات منها: دليل القادة في فن القيادة، وعرب الداخل بين وهم الكنيست وسراب المساواة، ولمعات في عتم الزنازين، وولدي يمت من وراء القضبان.

والأسير يحيى مصطفى اغبارية (51 عامًا) من قرية المشيرفة المحتلة، المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 1992، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية جلعاد، وأمضى 27 عامًا في السجون.

والأسير محمد توفيق سليمان جبارين من الداخل والمعتقل عام 1992 ومحكوم بالمؤبد مدى الحياة ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عامًا وأمضى 27 عامًا في السجون.

ومن الخليل، الأسير مضر موسى أحمد أبو ديه (30 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في السجون

ومن طولكرم، الأسير حسام يوسف عزت عمر (45 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير فؤاد احمد شفيق برهوش (40 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير فادي عبد الله محمود خيزران (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير إياد نظير عرسان عمر (35 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير كمال محمد محمود بلو (44 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.