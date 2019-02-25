نتنياهو يأمر بإعادة إغلاق باب الرحمة وعدم تحويله لمصلى

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بضرورة تنفيذ قرار المحكمة حول مبنى باب الرحمة والذي يقضي بإغلاق المبنى وعدم تحويله إلى مصلى.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" أصدر أوامراً بإخلاء المعدات وسجاد الصلاة من المبنى، وبحسب "كان" العبرية فإن الأردن تلقت مؤخراً رسائل حول هذه القرارات.

وبحسب تقديرات القناة العبرية فإن قوات الاحتلال ستجد صعوبة بإخلاء المكان بالقوة الآن حيث فرض الفلسطينيون سيطرتهم على المكان.

يشار إلى أن آلاف المصلين تمكنوا يوم الجمعة من فتح مصلى باب الرحمة المغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2003 وأدوا الصلاة فيه.