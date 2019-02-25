القناة العبرية السابعة: صفقة تبادل أسرى مع حماس قبل انتخابات الكنيست

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية الاثنين، عن صفقة تبادل أسرى جديدة، بين "إسرائيل" وحماس قد تعقد قريباً، وتحديداً قبيل إجراء انتخابات الكنيست "الإسرائيلي" في التاسع من نيسان/ أبريل القادم.

وأكد الصحفي الإسرائيلي في القناة، "يوني بن مناحيم"، نقلا عن مصادر رفيعة في حماس قولها،: "إن إسرائيل تسعى للتوصل الى صفقة تبادل جديدة قريبا، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية".

وأشار بن مناحيم إلى أن مسؤولين في جهاز الشاباك الإسرائيلي التقوا مؤخرا، بـ30 أسيرا من محرري صفقة وفاء الحرار (شاليط)، داخل السجون الإسرائيلية، بهدف ترتيب الإفراج عنهم.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير أمني، منهم 500 من المحكومين بالمؤبد، مقابل الإفراج عن الإسرائيليين والجنود المحتجزين لديها. بحسب ما أوده موقع عكا الإخباري.

وكانت "كتائب القسام"، قالت إنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين أسرى هم؛ أرون شاؤول، هدار غولدن، أبراهام منغستو وهشام السيد من أصول بدوية، وترفض الكشف عن مصيرهم، كما تشترط للبدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن الأسرى المحررين كافة في صفقة وفاء الأحرار (صفقة جلعاد شاليط)، ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.