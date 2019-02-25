دكتور من غزة يفوز بأفضل رسالة دكتورة على مستوى تركيا.. فماذا قدم؟

فاز الدكتور محمد حسن السر- خريج قسم هندسة الحاسوب بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بغزة، بجائزة أفضل رسالة دكتوراة على مستوى الجامعات التركية لعامي 2017 و2018م، وكان قد فاز بالجائزة عن قيمة رسالته العلمية لنيل شهادة الدكتوراة التي صنفت ضمن أفضل (١٤) رسالة دكتوراة وما بعد الدكتوراة على مستوى العالم بشهادة مؤسسة علمية كبيرة بالاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور السر أن إلمامه بأخلاقيات البحث العلمي وقواعده الأساسية أتاح له فرصة العمل كمحاضر وباحث في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بمدينة زيورخ بسويسرا الذي يعد من أبرز جامعات العالم المرموقة.

ولفت الدكتور السر إلى أن رسالته للدكتوراة قدمت حلولاً متميزة لتسريع تحليل الحمض النووي خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، وهي حلول تعد أسرع ما توصل إليه البحث العلمي حتى الآن، مبيناً أن خطوة تسريع التحليل تمت بخوارزميات حاسوبية جديدة متطورة مع عدة تصاميم لرقائق إلكترونية فائقة الأداء.

ونوه الدكتور السر إلى أن تسريع تحليل الحمض النووي يعتبر خطوة هامة في اكتشاف مسببات الأمراض، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه بحثه العلمي تمثل في ارتباطه بثلاث مجالات علمية مختلفة، هي: هندسة الحاسوب، وهندسة الكهرباء، والمعلوماتية الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور السر حصل على شهادة البكالوريوس في العام 2010م من قسم هندسة الحاسوب بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، وعمل بها معيداً لمدة 9 أشهر، قبل حصوله على منحة ماجستير بجامعة ماليزية في قسم الكهرباء والإلكترونيات، ليعمل بعدها مستشاراً للأنظمة فائقة الأداء في شركة (بتروناس)، حتى حصوله على منحة تركية لنيل شهادة الدكتوراة في قسم هندسة الحاسوب.

وكان الدكتور السر قد نشر (14) بحثاً علمياً في مؤتمرات عالمية ومجلات علمية محكمة، كما أنه العربي الفلسطيني الوحيد المشارك في برنامج علمي في جامعة أمريكية خلال عامي 2016/2017 ضمن نخبة من الأكاديميين في العالم لبحث أخر ما توصل له العلم والصناعة في علم الجينات.