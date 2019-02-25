بدء فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة رفح

اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين المتظاهرين السلميين وقوت الاحتلال الإسرائيلي، أثناء إحياء فعالية الارباك الليلي في المنطقة الشرقية لمدينة رفح شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بإندلاع مواجهات بين الشبان الثائر مع قوات الاحتلال على قرب السلك الزائل، عقب بدء فعالية الارباك الليلي على الحدود الشرقية لمدينة رفح، التي تطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة، والدعوة إلى حق العودة إلى الديار.

وأشار إلى أن العشرات من الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية، وتشغيل الاناشيد الوطنية، وتفعيل صفارات الإنذار تجاه البلدات المحتلة، وتوجيه الليزر على جنود الاحتلال لتشتيتهم وإرباكهم.

وأوضح بأن قوات الاحتلال قمعت فعالية الارباك الليلي بالقوة من خلال قنابل الغاز والرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان، مما ادى لوقوع عدد من الإصابات بين صفوف المتظاهرين بالاختناق وشظايا القنابل.

يشار إلى أن الشبان الثائر نظموا فعاليات الارباك الليلي طوال ليالي الأسبوع، وتعد أحد أدوات مسيرات العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية للمحافظات قطاع غزة الخمس، وتهدف إلى جعل الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار دائم على طول السلك الزائل مع القطاع.