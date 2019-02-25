فيتامين C" يساعد في خفض مستوى السكر لمرضى السكري

توصل بحث أجراه أطباء في جامعة ديكن الأسترالية، أنّ فيتامين C يساعد في خفض مستويات السكر لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

وأكد البحث الذي جرى بإشراف البروفسور غلين وأدلي، أنه في حال أخد المريض بالسكري من النوع الثاني، 10 أضعاف من احتياجه اليومي من فيتامين C فإن ذلك يساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وانخفاض ضغط الدم.

وأعرب وأدلي عن اعتقادهم بأنّ تناول فيتامين C من قبل مرضى السكري من النوع الثاني، يساعد بنسبة 36 بالمئة في خفض نسبة فرط سكر الدم التي تحصل بعد تناول المرضى لوجبات الطعام.

ولفت وادلي إلى أنّ فرط سكر الدم يعد عامل خطورة بالنسبة لأمراض الدورة الدموية، قائلاً: "بعد تناول مقويات فيتامين C اكتشفنا انخفاض ضغط الدم إلى النصف بالنسبة للمصابين بمرض ضغط الدم".

تجدر الإشارة إلى أنّ تفاصيل البحث نشرته مجلة "Diabetes, Obesity and Metabolism".