منخفض جوي قوي يضرب المنطقة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن انخفاضاً على درجات الحرارة يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، نتيجة تشكل منخفض جوي جديد شرق البحر الأبيض المتوسط وسيتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يتحول هذا المنخفض ليصبح عميقاً ومحملاً برياح قطبية باردة إلى باردة جداً وتشتد معه الرياح بشكل كبير حيث ستقفز بعض الهبات عن حاجز 100 كم/ الساعة.

ويتوقع طقس فلسطين أن تتساقط الأمطار في ساعات الليل والليل المتأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء في أقصى المناطق الشمالية وتمتد في فجر وصباح يوم الأربعاء نحو المناطق الشمالية الأخرى ومن ثم نحو المناطق الوسطى وصولاً الى جنوب فلسطين.

ومن المتوقع أن يحمل هذا المنخفض الجوي إضافة الى الرياح القوية الأمطار الغزيرة بدءأ من ساعات الظهيرة من يوم الأربعاء وصولاً الى يوم الجمعة بمشيئة الله.

ورغم بعض الخصائص القطبية التي يمتاز بها هذا المنخفض الجوي العميق وفقاً لأحدث المعطيات الا أن تساقط الثلوج على الجبال الفلسطينية العالية سيكون مستبعداً بينما ستكون الزخات البردية حاضرة بشكل كبير.

وحذرت الأرصاد من شدة الرياح المصاحبة لهذا المنخفض الجوي وكذلك الأمطار الغزيرة الي قد تؤدي الى سيول قوية في مناطق الوديان.