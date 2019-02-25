شكوك حول الاتفاق على بيان مشترك في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ

تختتم القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، الأحد، أعمالها بحضور عدد من القادة العرب والأوروبيين، وغياب آخرين، وسط شكوك في خروج القمة ببيان مشترك.

وفي اليوم الثاني لأعمال القمة، قال رئيس النظام بمصر، عبد الفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق على عقد القمة الأوروبية العربية الثانية في بروكسل عام 2022.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح السبت القمة بكلمة ركز فيها على الحرب في اليمن، ومجابهة إيران التي حملها مسؤولية دعم الحوثيين وإشعال الصراع.

في سياق متصل، دعا السيسي، في افتتاح القمة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب.

وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن الآمال في أن تنتهي القمة التي تعقد على مدى يومين ببيان ختامي مشترك أصبحت محل شك بسبب الانقسامات حول مضمونه.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك خلال افتتاح القمة: "لسنا هنا للتظاهر بأننا نتفق على كل شيء. لكننا نواجه تحديات مشتركة ولدينا مصالح مشتركة."