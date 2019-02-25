هنية: اتصال متواصل مع الحركة الاسيرة لوقف اعتداءات الاحتلال بحق اسرانا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الاثنين، على أنّ هناك اتصال دائم مع القيادة العليا للحركة الاسيرة، لإيقاف الحملة الشرسة التي تقودها مصلحة سجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين مؤخراً، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات.

وأوضح هنية، في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أنّ هناك اتصال متواصل مع الهيئة العليا للحركة الاسيرة ومع الأطراف ذات العلاقة، ومتابعة المجريات داخل سجون المحتل، لإيقاف الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من قوات الاحتلال اتجاه الاسرى العزل، ومساندة أسرانا في حقوقهم العادلة

وثمّنت الحركة تضحيات أسرانا الأبطال التي يخوضونها في وجه جبروت الاحتلال، والسعي إلى منعه من فرض معادلات جديدة قد يفرضها عليهم داخل السجون.

ودعا، كافة مكونات الشعب الفلسطيني إلى الحشد الكبير والتحرك العاجل لمساندة اسرانا داخل السجون، في مواجهة الجرائم المقترفة بحقهم من قبل قوات الاحتلال.

وطالب هنية، المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة إلى ممارسة دورها في كشف وفضح جرائم الاحتلال بحق إزاء الاسرى، والعمل على وقفها ومعاقبة الاحتلال على أفعاله الوحشية تجاه الاسرى الفلسطينيين.

ونشير إلى أن الأسرى الفلسطينيون يخوضون معارك الصمود والإرادة مع قوت الاحتلال داخل السجون، ضد الإجراءات والانتهاكات غير الشرعية التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية ضدهم، وفرض قوانين عنصرية.