ترحيب إسرائيلي بقرار بريطانيا بحظر حزب الله

رحّبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقرار بريطانيا في فرض حظر تام على منظمة حزب الله اللبنانية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.

وكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في تغريدة على (تويتر)، اليوم: " شكرا للمملكة المتحدة وصديقي (وزير الأمن الداخلي البريطاني) ساجد جاويد، على اتخاذ القرار بتصنيف كل منظمة حزب الله كجماعة إرهابية".

وأضاف: " على كل من يريد حقا مكافحة الإرهاب، أن يرفض التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية".

وتابع أردان: "حان الوقت لأن يحذو الاتحاد الأوروبي حذوها (بريطانيا)".

وكانت السلطات البريطانية قد قررت اليوم، حظر منظمة حزب الله، بعض النظر عن تصنيفيها السياسي والعسكري.

وتتعامل العديد من الدول الأوروبية مع الجناح السياسي لمنظمة حزب الله، وترفض التعامل مع جناحه العسكري.