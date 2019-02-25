الاحتلال يعتقل حارسًا في الأقصى ويبعد 3 شبان

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم الاثنين، حارسًا في المسجد الأقصى، كما قررت إبعاد ثلاثة شبان عن المسجد.

ووفقًا للمسؤول الإعلامي في أوقاف القدس، فقد جرى اعتقال الحارس أحمد عويس من الأقصى، بسبب قيامه بفتح مصلى باب الرحمة صباح اليوم.

ومنذ فتح باب الرحمة قبل أيام تقوم شرطة الاحتلال باعتقال الحراس الذي يقومون بفتح الباب يوميًا بذريعة مخالفتهم لأمر المحكمة الصادر بإغلاقه.

كما أبعدت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من القدس عن الأقصى، بعد اعتقالهم مؤخرًا على خلفية أحداث باب الرحمة. حيث سلمت مخابرات الاحتلال الشابين محمد الدقاق وحسام سدر قرارين بالإبعاد عن الأقصى لـ6 شهور، والشاب نظام أبو رموز قرارًا بالإبعاد لأربعة شهور.

وكان 35 مستوطنًا على الأقل اقتحموا المسجد صباح اليوم.