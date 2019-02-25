أجهزة السلطة تواصل اعتقال أحد كوادر حركة الجهاد في رام الله

اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة في مدينة رام الله الأسير المحرر محمد حسن أبو عادي (24 عامًا) –أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي- يوم أمس الأحد بعد استدعاؤه للتحقيق.

وأكد والد المعتقل محمد أبو عادي أن نجله محمد أبلغ عائلته أنه سيشرع في إضراب مفتوح عن الطعام حال تم تحويله للاعتقال السياسي التعسفي بعد التحقيق معه، وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف أن جهاز المخابرات الفلسطينية استدعى عبر الهاتف نجله محمد للتحقيق، علماً أن جهاز المخابرات مازال يحتجز نجله الثاني يوسف منذ أسبوع في مقره في منطقة الإرسال بمدينة رام الله.

وأوضح أبو عادي أنه لا يوجد أية معلومات حول سبب احتجاز نجليه محمد ويوسف، مشيرا إلى أن معلومات وصلته أن نجله يوسف قد تعرض للاعتداء وتم نقله للمستشفى على إثر ذلك.

وطالب أبو عادي المؤسسات الحقوقية، وأحرار الشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف بجانب أبنائه حتى يتم اطلاق سراحهم.

يذكر أن الأسير المحرر والمعتقل لدى جهاز المخابرات محمد أبو عادي أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال الصهيوني، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، والتصدي لقوات الاحتلال حيال اقتحامها للبلدة.