معلمو العقود والتعليم بغزة: أزمة جديدة مفصلها "عدم التثبيت"

طفت أزمة جديدة على السطح بين معلمي العقود الذين نظموا وقفةً أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اليوم، للمطالبة باعتماد معلمي العقود الحاصلين على شواغر وظيفية، ومازالوا على الدور الوظيفي.

هؤلاء المعلمون يشتكون من إقدام وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، على إحلال معلمين من برنامج التشغيل المؤقت طموح 2، بدلاً ممن هم على الدور الوظيفي في وزارة التربية والتعليم.

أحد معلمي العقود في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أوضح في تصريح لإذاعة صوت القدس، أن هؤلاء المعلمين تقدموا لامتحانين مزاولة مهنة التابع لوزارة التربية والتعليم، وامتحان توظيف ومقابلات شخصية من قبل الشؤون الإدارية بالوزارة.

وقال:"إن هؤلاء المعلمين استوفوا الدور الوظيفي بالترتيب من قبل الشؤون الإدارية بالوزارة، وفي بداية الفصل الدراسي الأول وتحديداً في شهر 9 تلقى معلمو العقد رسالة موجهة من وزارة التربية والتعليم، أن يقوم المعلمون بتحديث بيانات الاتصال، حتى يتم الاتصال على المعلمين لدورهم".

تجاهل الدور الوظيفي

ولكن هؤلاء المعلمين تفاجأوا وصُدموا أنه تم تجاهل الدور الوظيفي، بأخذ معلمي عقود من وزارة العمل وأخذ شواغر وظيفية من وزارة التربية والتعليم، بدلاً من معلمي العقود الذين قدموا الامتحانات، فيأتي معلم بدلاً منه يحل الشواغر الوظيفية.

وأوضح المعلم، أنهم توجهوا للوزارة وسمعوا لمطالبهم، بضرورة أخذ معلمين من الدور الوظيفي، إلا أنهم بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، صدموا مرة أخرى بأنه تم تحويل معلمي العقود على بند بطالة مؤقت أو تشغيل مؤقت لمدة 4 شهور طموح 2.

وطالب المعلم، التعليم والمالية، أن يتم تعبئة الشواغر الوظيفية من الدور الوظيفي كلٌ حسب ترتيبه، إلى عقد ديوان معتمد أسوة بمن سبقوهم في شهر 10، لافتاً إلى أن عددهم 225 شاغر وظيفي، حيث أن المعلمين تم توزيعهم حسب التشكيلات المدرسية في مختلف مناطق قطاع غزة.

ويطالب المعلمون وفقا للمعلم، ديوان الموظفين، بإنصاف المعلمين، مؤكداً أن الجهة المخولة بإنصاف المعلمين هي وزارة التربية والتعليم العالي.

وطالب باعتماد العقود الحاصلين على شواغر وظيفية، من قبل ديوان الموظفين ووزارة المالية، حتى يبقى المعلم في الشاغر الوظيفي خلال الفصل الدراسي الثاني، والدراسي الأول المقبل.

التعليم: الأمر ليس بيدنا وحدنا

من جهته، رد رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة على المعلم، موضحاً أن الوزارة أخذت 129 عقد من الدور بعد مخاض كبير، وتمت جهود الوزارة استكمال العمل حسب نظام التشغيل المؤقت طموح 2، بعد مخاطبة الوزارة للجهات المعنية كوزارة المالية والجهات المعنية، بحيث يكون دور التشغيل المؤقت من خلال دور 2019.

وأكد أن الوزارة كانت تقدم جانب إيجابي للمعلمين ودعمت الدور بأن يتم تمديد عملهم لمدة 6 شهور، أو حتى استثمار هذا الدور بالعمل بنظام اليومي أو حتى بنظام التشغيل المؤقت.

وبشأن العمل بنظام العقود الدائمة، بين صالحية، أن الوزارة خاطبت جهات عديدة، إلا أن التوجه الآن هو العمل بنظام العقود "طموح"، وأن على الوزارة العمل بمقتضاه، لافتاً إلى أنه بحكم الوزارة كجهة تشغيلية مستفيدة، فما يصدر عن جهات الاختصاص تقوم به.

وقال صالحية: الوزارة تتعامل مع الدور بإيجابية عالية ومرونة عالية، فحتى اليوم، تقوم الوزارة بعمل نظام المياومة من خلال الدور الوظيفي، للعمل ضمن أي طارئ في وزارة التربية والتعليم.

وذكر، أن هناك عوامل عدة تتدخل في تثبيت المعلمين، وليست وزارة التربية والتعليم وحدها من تتحكم في الأمر، ولكن لا يوجد تثبيت في الوقت الحالي في وزارة المالية، ولكن يتم العمل من خلال عقود سواء المالية أو طموح 2.

وتعاني وزارة التربية والتعليم العالي، من أزمات متلاحقة نتيجة الانقسام، كان أبرزها قطع رواتب مئات المعلمين واقتطاعها للآلاف، ونقص الموارد.