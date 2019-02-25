زراعة مئات الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء ببلدة بتير

شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، بزراعة مئات الأشجار في أراضي المواطنين المهددة بالاستيلاء في منطقة الخمار ببلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ومحافظ بيت لحم كامل حميد.

وقال حميد، إن هذه المشاركة تأتي من أجل تعزيز صمود المواطنين والتأكيد على أهمية انتشار الفلسطينيين في أرضهم، من خلال زراعة الأشجار.

وأضاف أن المطلوب من جميع الجهات الدولية التدخل من أجل حماية المواطن الفلسطيني لأن غير ذلك يعني أن مناطقنا ستتحول إلى صراعات عنيفة بين قطعان المستوطنين الذين يحتمون بالجيش وبين المواطن الفلسطيني.

بدوره، قال عساف: "نحن نعمل بشكل واضح لربط التجمعات الثلاثة، بيت جالا وبتير والولجة، لتثبيت وجودنا الفلسطيني لمنع تشكيل الكتلة الاستيطانية التي ستفصل المنطقة الغربية في "جيتو" مغلق وتعمل على امتداد باتجاه الخليل لمسافة 15 كم ".

وأكد أنه في الفترة القريبة المقبلة سيتم العمل على إنشاء المشاريع والمباني والطرق الزراعية.

من جانبه، قال نائب رئيس بلدية بتير أكرم بدر إن المستوطنين حاولوا قبل شهر تركيب "كرافانات" في بتير، لكن استطاع الأهالي بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إزالتها ومنع المستوطنين من العمل على إنشاء نواة بؤرة استيطانية ستتحول في المستقبل إلى مستوطنة.

"وفا"