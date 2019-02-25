وصول 243 مهاجر يهودي من اوكرانيا لاسرائيل 

وصل اليوم الاثنين لمطار اللد، 243 مهاج يهودي جديد من اوكرانيا وسيتم اسكانهم في حيفا ومدينة اسدود ونتانيا وريشون لتسيون

وحسب موقع والاه، سجلت إحصائية أعدتها الوكالة اليهودية أن نحو 29 ألف يهودي هاجروا العام الماضي 2018 إلى "إسرائيل"، وقدموا غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا.

وأكبر عدد من المهاجرين وصل من روسيا بقرابة 10 آلاف مهاجر، في ارتفاع بنسبة 45% عن العام الماضي، تليها أوكرانيا والتي هاجر منها 6 آلاف.

كما توزع المهاجرون الباقون من الأمريكيتين، في الوقت الذي تشابهت فيه نسب الهجرة بين العام الحالي والسابق.