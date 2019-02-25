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وصول 243 مهاجر يهودي من اوكرانيا لاسرائيل 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:24 - 25 فبراير 2019
مهاجرون مهاجرون
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وصل اليوم الاثنين لمطار اللد، 243 مهاج يهودي جديد من اوكرانيا  وسيتم اسكانهم في حيفا ومدينة اسدود  ونتانيا وريشون لتسيون 

وحسب موقع والاه، سجلت إحصائية أعدتها الوكالة اليهودية أن نحو 29 ألف يهودي هاجروا العام الماضي 2018 إلى "إسرائيل"، وقدموا غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا.

 وأكبر عدد من المهاجرين وصل من روسيا بقرابة 10 آلاف مهاجر، في ارتفاع بنسبة 45% عن العام الماضي، تليها أوكرانيا والتي هاجر منها 6 آلاف.

كما توزع المهاجرون الباقون من الأمريكيتين، في الوقت الذي تشابهت فيه نسب الهجرة بين العام الحالي والسابق.

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