بعد رؤية صواريخ الجهاد..ليبرمان يحرض حكومة الاحتلال على الحرب على غزة 

حرض وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق افيغدور ليبرمان، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على تقريب الحرب مع قطاع غزة، بعد رؤية صواريخ حركة الجهاد الإسلامي.

ووفقاً لموقع مفزاك، قال ليبرمان:" بما يتعلق بالمواجهة العسكرية مع حماس منذ أسابيع وأنا أتحدث عن المواجهة غير المستبعدة مع حماس، والسؤال الوحيد هو متي ستقع تلك المواجهة".

وأضاف: بالأمس وصلتتنا أصوات من الجهاد الاسلامي حول تصنيعهم صواريخ بعيدة المدي وهي تصيب أهدافها بدقة داخل "إسرائيل".

وتابع: لكن الحكومة "الإسرائيلية" تحاول تأجيل المواجهة العسكرية الحتمية مع غزة عبر موافقتها بالسماح بدخول أموال لحماس 15 مليون دولار شهرياً، وأنا أقول بأن إدخال الأموال القطرية تقرب موعد المواجهة، فالحرب الرابعة على غزة يجب أن تكون الأخيرة وليست حرب انتقالية لحرب أخرى في المستقبل.