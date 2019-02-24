ميسي يكرر احتفالية بيليه الشهيرة في إشبيلية

تمكن نادي برشلونة من الظفر بنقاط المباراة كاملة في لقائه الذي جمعه يوم أمس مع فريق إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الكتالوني بأربعة أهداف لاثنين، شهد تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

حيث أحرز الأرجنتيني ثلاثة أهداف منحة التقدم لفريقه كما ساهم في صناعة الهدف الرابع.

الأرجنتين سرق الأضواء بهدفيه الأول والثاني، فبطريقة أكروباتية سجل الهدف الأول ليعود وليسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من الفرنسي ديمبيلي، وبقدمه اليمنى.

ليحتفل بتسجيله للهدف الثاني بطريقة أرجعتها الصحف العالمية بتشابهها مع احتفالية النجم البرازيلي بيليه في نهائي كأس العالم 1970 أمام إيطاليا وعناقه لجيرزينو.

ليعود السؤال المطروح ثانية حول أفضل لاعب في العالم.