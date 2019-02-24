الاحتلال يدعي: أسير من النقب يضرم النار في نفسه

ادعت إدارة سجون الاحتلال، أن أسيرًا أضرم النار في نفسه في سجن النقب الصحراوي، اليوم الأحد، وشددت على أن النار أخمدت، وأن الأسير نقل للعزل الانفرادي، وسط حالة من التوتر تسود المعتقل، تضمنها استدعاء قوات خاصة تحسبًا لخطوات الأسرى الاحتجاجية.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، فإن أحد الأسرى المعتقلين في القسم 5 من معتقل النقب الصحراوي، أضرم النار في نفسه، وأشار الموقع إلى أن مصلحة السجون تحقق في ملابسات الحادثة، فيما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن أسيرًا يتبع لحركة حماس، أشعل النار في أكمام معطفه، عند مدخل الجناح الخامس في سجن النقب، مشيرة إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وحشدت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال بين أقسام سجن النقب الصحراوي وسجن "ريمون"، فيما قالت مصلحة سجون الاحتلال إنها جهزت المعتقل بنقطة طبية ميدانية، وسط حالة من الترقب في صفوف الأسرى.