فقأت عينه أثناء اعتقاله.. الاحتلال يفرج عن الصياد خضر الصعيدي

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن الصياد خضر الصعيدي من سكان مخيم الشاطئ في غزة.
وأوضحت مصادر محلية أن الصياد الصعيدي فقأت عينه بعد أن أصابه الاحتلال بشكل مباشر خلال اعتقاله ليل الأربعاء الماضي، من المنطقة المسموح الصيد بها في بحر خانيونس.
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