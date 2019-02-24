النونو: لقاء عباس ليس على أجندة هنية خلال زيارته للقاهرة

نفى طاهر النونو؛ المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، وجود لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنية.

وقال النونو في تصريح صحفي مقتضب له اليوم الأحد، إنه لم يكن مخططًا أو مقترحًا خلال زيارة هنية إلى القاهرة اللقاء مع عباس.

وأكد: "ما يتم ترديده بهذا الصدد محض تخمينات عارية عن الصحة".

وقد أبدى هنية؛ الأسبوع الماضي، استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث إجراء الانتخابات وإتمام المصالحة الوطنية الداخلية.

ودعا في تصريحات صحفية، إلى عقد حوار وطني سريع وعاجل خلال الفترة المقبلة في القاهرة يضم كافة الفصائل، مؤكدًا ترحيب حماس بتشكيل حكومة وطنية أو إجراء انتخابات عامة (تشريعي ورئاسة) ومجلس وطني، كخطوة أولية في سبيل تحقيق المصالحة.

ويشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، يقوم بزيارة إلى العاصمة المصرية "القاهرة"؛ منذ أسبوعين، حيث يجري مباحثات مع القيادة المصرية.

وكان هنية، قد غادر قبل أيام على رأس وفد من حركة "حماس" في قطاع غزة إلى القاهرة، حيث أجرى مجموعة من اللقاءات والزيارات.

وأجرى رئيس حماس، العديد من الاتصالات مع قادة العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج للتداول في كيفية مواجهة تغول الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، وخاصة ما يجري في باب الرحمة.