عائلة غولدن: حكومة نتنياهو لا تفعل شئ ضد قرار مصر الافراج عن "عناصر حماس"

أعربت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، هدار غولدن، عن غضبها الشديد في أعقاب تقارير حول نية مصر الإفراج عن عناصر حماس الأربعة الذين اختطاف عام 2015.

وبحسب القناة 20 العبرية، قالت عائلة غولدن، إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تفعل أي شيء ضد قرار مصر الإفراج عن من أسمتهم "إرهابيي حماس".

وأضافت العائلة أن عناصر حماس الأربعة المعتقلين في مصر، "يعتبرون ورقة مساومة ستساعد في إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة".

وأشارت إلى أن "نتنياهو يتصرف بشكل غير مسؤول عندما يسمح لمصر بإطلاق سراحهم"، وأنه "أثبت مرة أخرى أن إعادة الجنود ليس ضمن أولوياته على الإطلاق".