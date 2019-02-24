"قمة شرم" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

انطلقت مساء اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بعنوان: "الاستثمار في الاستقرار".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح أعمال القمة: "لقد تجسدت التحديات المشتركة في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب المركزية الأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني والتي يغفلها المجتمع الدولي.

وأضاف، "يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، رغم أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويا وان طال انتظارنا لتنفيذها".

وقال السيسي: إن انعقاد القمة ومستوى الحضور يعكس الاهتمام والحس المتبادل العربي الاوروبي على تعزيز الحوار بينهما تدعيما لقنوات الاتصال القائمة، والوصول إلى رؤية مشتركة في التعامل مع الأخطار المتصاعدة التي تهدد منطقتنا.

وتابع: ارتبطت الدول العربية والدول الأوروبية بأواصر وعلاقة تاريخية استندت إلى القرب الجغرافي، والمصالح المتبادلة، والامتداد الثقافي، والقيم المشتركة والرغبة الصادقة التي ستظل تجمعنا سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار.

بدوره، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، و"في القمة الأخيرة للدول العربية التي عقدت في جدة وسميت قمة القدس أعدنا التأكيد على مواقفنا الثابتة تجاه استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية".

وأضاف، في كلمته بافتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ، أن حل القضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل للسلام العالمي ولأوروبا على وجه الخصوص، مثمنا الجهود الأوروبية لإيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي بأبعادها المختلفة، متمنيا أن تسهم هذه القمة في تعزيز هذه العلاقات بمختلف المجالات.

رئيس المجلس الأوروبي: اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى ونحتاج إلى مزيد من الشراكة القوية

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: إن اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى ونحتاج إلى مزيد من الشراكة القوية في عالم اليوم، لحل المشاكل التي خلقت لدولنا لنحل هذه المشاكل ونكون أقرب لبعضنا.

وأضاف، رغم وجود اختلافات بين الدول المشاركة إلا أننا يمكن أن نتعاون سويا، من أجل مصلحة جميع الشعوب العربية والاوروبية، في ظل الاهتمامات والتحديات المشتركة والمساعي لتحقيق السلام والاستقرار والرفاه لدولنا.

وتابع توسك: "يجب تعزيز التجارة بين مختلف الدول العربية والاوروبية، والتعاون في محاربة الارهاب والعمل، من أجل حماية شعوبنا عبر العمل سويا بجهد مركز وليكن الشباب والشابات هم وكلاء التغيير، عبر خلق فرص للتعليم والعمل".

وبدوره، قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس: إن اجتماع اليوم يأتي في وقت يتسم العالم بالتحديات الكبيرة، داعيا العالم للعمل من أجل التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

وبين الرئيس الروماني أهمية التعاون المشترك والسماح بالتبادل التجاري وتبادل السلع والخدمات والاستثمارات، مشددا على أن التعاون بين الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية أمر مهم لمحاربة الارهاب.

من جانبه، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر: إن التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب يمكن ان نستلهم منه التعاون الأكبر، وأن يعتمد بعضنا على بعض من أجل ان نصبح شركاء نحو عالم أفضل.

وأضاف: علينا العمل من اجل تحقيق السلام، والاتحاد الأوروبي خصص مبلغا كبيرا لدولة فلسطين، وكذلك لصالح تحقيق الاستقرار في سوريا، ونحن نسعى لأن نكون شريكا لكم لفتح آفاق وإعطاء آمل للشباب في العالم العربي.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي من الشركاء الأساسيين مع الجامعة العربية ويتعين علينا بذل المزيد من الجهود من اجل التجارة والاستثمارات وتحقيق المزيد من فرص العمل، ونحن نركز حاليا على الاستثمارات بشكل مشترك، والتعاون في شتى المجالات خصوصا في توليد الطاقة الصديقة للبيئة، وكذلك التبادل الطلابي والعلمي والاكاديمي بين العرب وأوروبا، وعلى محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولن تحل بإجراءات اقتصادية، وإن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ومستدامة هي السبيل الاكثر لوضع المنطقة على سبيل الاستقرار والتعاون، ولكبح التطرف والعنف.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته بافتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ، اليوم الأحد، ان حل الدولتين يبقى الصيغة الوحيدة والعقلانية لتسوية هذا النزاع الذي كلف العالم كثيرا من الدماء.

وتابع الأمين العام: "قامت دولة إسرائيل منذ أكثر من 70 عاما، وبقي أن تقوم الدولة الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية في جوهرها قضية سياسية، ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا وهناك، وعدم قابلية الوضع الحالي للاستمرار وأن نسارع لحل للقضية الفلسطينية".

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، كما يحضر عن الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والممثلة العليا للسياسة الخارجية، فيديركا موغيريني، ومفوض الأوروبي لسياسة دول الجوار والتوسع، يوهانس هان.

وتتناول القمة، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات منها: سوريا، وليبيا، واليمن، والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب، وملف الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والسلاح.

وتتمحور جلسة اليوم حول تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية سويا، فيما تجري جلسة غد الاثنين تحت عنوان "معالجة التحديات الإقليمية معا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد بادر إلى فكرة عقد القمة خلال لقاء سالزبورغ في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك في مسعى لكي تكون القمة "فرصة للقادة للتأكيد على الحاجة إلى استراتيجية أكبر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، ولمناقشة كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.