الاحتلال يعيد اعتقال اسيرا محررا بعد ساعات من الافراج عنه

أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي المحرر عبد الرحمن محمود، بعد قضائه 17 عاماً في سجون الاحتلال.

وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن محمود ، وذلك بعد استهدافه موكبه خلال توجهه الى مدينة أريحا، حيث افرجت ادارة سجن النقب عنه واشترطت المخابرات ابعاده عن مكان سكنه في العيسوية لمدة 3 أيام.

واوضح امجد ابو عصب أن أكثر من 10 مركبات من الشرطة والمخابرات اعترضت طريق الاسير المحرر وعائلته وأصدقائه وقامت بتفتيش كافة المركبات ودققت بهويات الركاب، ثم قامت باعتقال الأسير وشقيقه محمود ونجل شقيقته محمد ناصر محمود.

واضاف ابو عصب أن الأسير المحرر محمود قضى17 عاما داخل سجون الاحتلال بعد ادانته بممارسة نشاطات عسكرية في القدس ضمن مجموعة تابعة للجبهة الديمقراطية.