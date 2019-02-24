طائرة بنغلاديشية تعرضت لمحاولة خطف أثناء توجهها لدبي

أعلن مسؤول كبير بشركة طيران بيمان بنغلاديش أن طائرة تابعة للشركة كانت في رحلة من تشيتاجونغ ببنغلاديش إلى دبي عادت إلى تشيتاجونغ وهبطت اضطراريا، اليوم الأحد، بعد تعرضها لمحاولة خطف على ما يبدو.



وقال مدير عام الشركة، شاكيل ميراج، لرويترز، إنه تم السماح لجميع الركاب وعددهم 142 شخصا بمغادرة الطائرة، مضيفا أن الشرطة والجيش ما زالا يحيطان بالطائرة.



وتابع: "كان هناك 142 راكبا وغادروا جميعا الطائرة بسلام".



وأضاف ميراج أنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 برحلة من داكا إلى دبي عبر تشيتاجونغ.