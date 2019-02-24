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قمة شرم الشيخ تنعقد في ظل غياب نصف الزعماء العرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:51 - 24 فبراير 2019
قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ
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تنطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية مساء الأحد أعمال القمة العربية الأوروبية، وسط غياب لنصف القادة العرب وتمثيل ضعيف لعدد من الدول الأوروبية، وغياب الرئيس الفرنسي.

وتأتي القمة وسط انتقادات أوروبية ودولية يتعرض لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان، وبعد أيام قليلة من إعدام تسعة مصريين الذي قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع.

وفيما يشارك 11 زعيما عربيا في القمة من أصل 22، يشارك 28 مسؤولا أوروبيا بين رئيس ورئيس حكومة ووزير خارجية، فيما يغيب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وسيناقش المشاركون في القمة على مدار يومين تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، وفي مقدمتها "الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن القمة تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار وستركز على كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".

وحدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

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