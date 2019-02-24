المغامسي يعلق على فتاواه الداعمة لابن سلمان

علق الداعية السعودي صالح المغامسي، على الفتاوى الأخيرة التي أطلقها، وقال ناشطون إنها "بحسب طلب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".

وقال المغامسي في برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة "إم بي سي"، إنه لا يفتي من أجل ابن سلمان، متابعا بأن "ولي العهد أعقل وأتقى لله من أن يطلب مني، أو من غيري، أن نقول في الشرع ما نعلم أنه غير صحيح من أجله".

وأقسم المغامسي أنه لا يطلق أي فتوى إرضاء لأحد، سواء كان ملكا، أو ولي عهد، أو أميرا، أو ثريا، أو غير ذلك.

وكذّب ناشطون صالح المغامسي، قائلين إن وضعه تبريرات لصعود ابن سلمان على سطح الكعبة، وشرعنته غير المباشرة لحفلات هيئة الترفيه الغنائية، هي دليل على عدم صدق تصريحه.

وأوضح ناشطون أن المغامسي "انفرد بصدارة الدعاة المنافقين لابن سلمان"، لا سيما أنه الوحيد الذي لا يتجاهل أي قضية دون أن يعلق عليها، بما فيها جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي، التي برأ ابن سلمان منها.

واعتبر ناشطون أن المغامسي، الذي يحظى بشهرة واسعة، "يعين الظالم والمجرم على مواصلة ظلمه وجرمه، من خلال تغريداته".