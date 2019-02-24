سيدة تركية مصابة بشلل شبه كامل تكتب رواية بأصبع واحدة



نظمت مديرية التربية بولاية صقاريا التركية، السبت، حفل توقيع رواية لسيدة مصابة بشلل شبه كامل، كتبتها بأصبع واحدة.

ورغم معاناتها، إلا أن رقية تورايان (38 عاما)، كتبت رواية "عالقون على جناح ملاك مكسور"، بسبابتها الوحيدة التي ظلت تتحرك في جسدها المشلول.

وشارك في حفل التوقيع، مديرة التربية في صقاريا فضيلت درمش، وعدد من المعلمين وأولياء أمور التلاميذ.

وخلال الحفل، جسّد بعض التلاميذ مسرحية صغيرة، اقتبسوا أدوارهم فيها من رواية "تورايان".

بدورها شكرت تورايان، التلاميذ والحضور، الذين شاركوا في الحفل.

وكانت تورايان، قد أصيبت بالشلل بنسبة 98 بالمائة، جراء تعرضها لارتفاع شديد في درجة حرارتها عندما كانت طفلة في الشهر الثالث من عمرها.