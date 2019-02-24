أردوغان: الوثائق بحوزتنا تؤكد استحالة طمس مقتل خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الوثائق التي بحوزة أنقرة تظهر أنّ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لا يمكن طمسها.

وجدد أردوغان تأكيده، في مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين، أنّ التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولين السعوديين.

وأشار أردوغان إلى أنهم بحثوا القضية خصيصا مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف.

وقال أردوغان إن ثمة شخص منحط وعديم الأخلاق يقول 'أنا أعرف التقطيع جيدا'، مضيفًا: "تبين لنا أنه من الطبابة الشرعية، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء".