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رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينتفضون نصرة لباب الرحمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:04 - 24 فبراير 2019
باب الرحمة باب الرحمة
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انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة ، الماضية وحتى اليوم نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وخاصة بعد اقدام المقدسيين على فتح باب الرحمة "احد بوابات المسجد الأقصى المغلق منذ 16 عاماً.

تصدر ترند #باب_الرحمة_لنا قائمة تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لنصرة المسجد الأقصى بطريقتهم الخاصة.

محمد سعيد نشوان قال صور المقدسيون يدخلون إلى مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى بعد إغلاقه من قبل قوات الاحتلال في عام 2003 ترحك المشاعر.

الإحتلال وضع قفل على #باب_الرحمة لمنع المسلمين من دخول هذه المنطقة لجعلها منطقة صلاة لليهود

وقال احمد بن راشد بن سعيد "أهلنا في #المسجد_الأقصى يسألون الله عند #باب_الرحمة أن يثبّت أقدامهم، ويعينَهم على الدفاع عن حقّ المسلمين في الصلاة داخل الباب.

أبشروا بالخير، فلا يضرّكم من خذلكم، بشهادة نبيّكم (صلّى الله عليه وسلّم).

 

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