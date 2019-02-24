القيادي عدنان: انتصار المقدسيين رسالة للصديق والعدو

أكَّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان أنَّ فتح مصلى باب الرحمة انجاز فلسطيني جديد أمام الاحتلال الإسرائيلي، ويحمل رسائل عدة في أكثر من اتجاه.

وأوضح عدنان في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أنَّ مشهد فتح مصلى باب الرحمة يبعث رسالة واضحة إلى الأنظمة العربية والإسلامية التي تهرول صوب الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً "مشهد الدخول الميمون صفعة للمطبعين العرب وهي رسالة من الفلسطينيين أنَّ من يحدد طبيعة العلاقة بين أهل الأرض والاحتلال الإسرائيلي من عداء هم اهل الأرض نفسها ومن هم تحت سياط الاحتلال وليس من يعد السياط ويتفرج على وجعنا".

وبين أن انتصار المقدسيين يحمل رسالة إلى كل الفصائل والتيارات الفلسطينية، ويحفزهم على الوحدة خلف القدس، والأسرى، والشهداء، واللاجئين، وكل الثوابت، ونبذ الانقسامات التي يغذيها الاحتلال الإسرائيلي للنيل من القضية واحكام مخططاته.

وقال: يمكن ان نتفق ونختلف في عديد الأمور ولكن لا يمكن ان نختلف عن القدس والأسرى والشهداء يجب ان نبتعد عن لغة الاقصاء، وهنا أوجه رسالة أنه من الضروري إذا اختلف الفرقاء لا تتكلم أي جهة باسم الشعب كله في كل وقت وكل قضية لأن فلسطين أكبر من الجميع حتى لا نظهر للمشاهد من بعيد اننا شعبين وأننا في الحقيقة شعب واحد يرزح تحت الاحتلال.

وقال عدنان: إنَّ مشهد فتح ساحة ومصلى باب الرحمة يرفع الهمم ويثلج الصدور المؤمنة بوعد الآخرة وزوال الاحتلال، إن تكبيرات شعبنا في القدس وصلت لكل حر وزلزلت كيان الاحتلال.

وأضاف: قبلاتنا للرؤوس الطاهرة والأقدام المرابطة في ساح الأقصى وعلى عتباته والأيدي المكبلة اعتقالا على يد محتلي القدس وفلسطين.

وأشار إلى أنَّ محاكم الإبعاد عن الأقصى والقدس جريمة فريدة بالتاريخ الحديث تعبّر عن محاولات احتلالية يائسة لثني أهلنا المقدسيين عن الالتحام والالتصاق بالمعراج والثرى المبارك.

وكان آلاف المقدسيين تمكنوا أمس الجمعة من الدخول إلى مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك في أعقاب إزالتهم السلاسل الحديدية عن بواباته.

وشهد مصلى باب الرحمة حالة من الفرح، بعد فتحه من أعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني.

وردد المصلون التكبيرات وهتافات النصرة للمسجد الأقصى، ورفعت الاعلام الفلسطينية على سطح المبنى وساحته، وسط مشاركة مئات المصلين بالهتافات الموحدة ورفع شارات النصر والتوحيد.