جماهير غفيرة من غزة تشارك في الحراك الشعبي "ارحل"

شاركت جماهير غفيرة من قطاع غزة ظهر اليوم الأحد، في الحراك شعبي للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة الشعبية المطالبة برحيل عباس، على خلفية إجراءاته العقابية بحق قطاع غزة، وكذلك رفضًا لسياسته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشهدت ساحة السرايا وسط غزة استعدادات لوجستية لاستقبال المتظاهرين، الذين توافدوا من مختلف مناطق ومحافظات قطاع غزة .

يشار الى أن الحملة تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم (ارحل)، حيث نشر نشطاء تغريدات ومواد مصورة تدين سلوك رئيس السلطة في تعامله مع القطاع، خصوصًا ما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على القطاع، والتي ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.