أبو مذكور : مغادرة 800 معتمر من قطاع غزة الأحد القادم للديار الحجازية

قال عوض ابو مذكور رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة اليوم الاحد، ان اول رحلات العمرة لسكان قطاع غزة ستكون يوم الاحد القادم الثالث من آذار، بواقع 800 معتمر.

قال أبو مذكور في تصريحات لإذاعة القدس ان 800 معتمر سيغادرون بشكل اسبوعي، على مدار شهر آذار..

وبين أبو مذكور ان عدد المسجلين للعمرة خلال الشهر الجاري بلغ 3200 معتمر ، موضحاً ان التسجيل للعمرة سيكون بشكل شهري .

وبشأن الرسوم قال ان السعر سيكون 790 دينار شاملة كل شيء من غزة وحتى العودة ، مشيراً الى ان السعر سيزيد في رمضان بمقدار 50 ديناراً، والعشرة الأيام الأخيرة زيادة 50 دينار .

وبشأن رحلة العمرة قال ان جدول العمرة 3 ليالي في المدينة و11 ليلة في مكة مع توفير وسائل نقل حديثة والخدمات موحدة بين الضفة وغزة.