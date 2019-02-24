الاحتلال لم يتجرع انتصار "باب الرحمة"والتطاول على "الرموز المقدسية" خطوة لحفظ ماء الوجه

لم يتجرع الاحتلال "الإسرائيلي" حتى بعد مرور 48 ساعة مرارة هزيمته التي تلقاها يوم الجمعة الماضية على أيدي المقدسيين والمرابطين والذين تحدو كافة قرارات الاحتلال وفتحوا باب الرحمة والذي اغلقه الاحتلال منذ 16 عاماً ، ليبدأ قادته بحياكة التفاصيل الدقيقة للانتقام من المقدسين والمرابطين ولإعادة هيبتهم التي تمرغت امام إرادة وتصميم المقدسيين.

الاعتقالات كانت البداية ليلية "الجمعة -السبت" لتطال حملة الاعتقالات اكثر من 60 مقدسياً في ليلة واحدة في محاولة من الاحتلال لكسر عزيمة المقدسيين والتقليل من الإنجاز الذي تم تحقيقه .

الانتقام تواصل ليطال اليوم القامات المقدسية في المسجد الأقصى المبارك ، حيث أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد على اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الاوقاف من منزله، الى جانب الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الاوقاف من منزله ايضا في صور باهر.

واكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن شرطة الاحتلال سلّمت رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس ناجح بكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود أن شرطة الاحتلال أخذت قرارا استباقيا بشأن ابعادهما قبل عرضهما خلال ساعات اليوم على محكمة الاحتلال.

حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح قال ان الاحتلال تبجح بعد فتح المقدسيين لمصلى باب الرحمة الجمعة القادمة، لشن سلسلة اعتقالات طالت عدد من مشايخ وقامات المسجد الأقصى ومنهم عبد العظيم سهلب رئيس مجلس الاوقاف من منزله وناجح بكيرات نائب مدير الاوقاف ، معتبراً ان الاحتلال تجاوز كافة الأعراف وتهجم على المرجعيات الدينية والمقدسات الإسلامية..

رسالة تخويف

وأوضح عبد القادر في تصريحات خاصة ان مجلس الأوقاف بالقدس تداعى منذ صباح اليوم بشأن التمادي بحق عدد من القيادات المقدسية ، وهي رسالة تخويف، قال": نحن لن نرتدع وسنواصل فتح باب الرحمة وسنقوم على ترميمه".

وتابع "كسرنا قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وما جرى بالمسجد الأقصى قانوني ، كون ان اغلاق الأبواب غير قانونية ، ونحن نقول ان المسجد الأقصى كله كامل هو تحت اشراف مجلس الأوقاف ولا يوجد مكان مغلق وآخر غير مغلق.

وبشأن التحركات الأردنية : هناك تحركات أردنية واتصالات مع السفير الأردني لوضعه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية , وسط اصرارنا على التمسك بوحدة المسجد الأقصى ..

فتح ولن يغلق

ومن جانبه قال واصف البكري القائم بأعمال قاضي القضاة في المسجد الأقصى المبارك ، ان الاعتقالات تأتي ترجمة لسخط الاحتلال من السيطرة

المقدسية على باب الرحمة وفتحه ، معبراً عن رفضه وادانته من التعدي على عدد كبير من المقدسين والشخصيات الدينية والرموز .

وأشار الشيخ البكري في تصريحات خاصة ان المقدسيين لم يرتكبو أي جرم فهو حقهم الطبيعي ، وسنتصدى لحملة الاعتقالات .

وأكد ان مجلس الأوقاف سيجتمع لدراسة تداعيات الإجراءات الباطلة، داعياً الأردن بشكلها الوصي على المسجد الأقصى التحرك لوقف الهجمة الإسرائيلية كون ان المسجد الأقصى حق لكافة المقدسيين ولهم الحق على دفاعهم ولابد ان يوجد ضغط عربي واسلامي .

وجدد تأكيده على ان المصلى فتح ولن يُغلق.."