مشروع ضوء الحياة ينهي إضاءة عشرات المنازل الفقيرة بالطاقة الشمسية في قرية أم النصر

اختتمت جمعية عطاء فلسطين الخيرية ، الأسبوع الماضي ، مشروع ضوء الحياة ( المرحلة الرابعة ) تزويد منازل الأسر الفقيرة في قرية أم النصر بالطاقة الشمسية , بتمويل كريم من السفارة الصينية .

تجدر الاشارة الى أن قرية أم النصر تقع في أقصى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث تعد أكبر التجمعات السكانية البدوية في القطاع، على مساحة تصل إلى نحو ثمانمائة دونم، ويسكنها ما يزيد عن خمسة آلاف نسمة، وتعرف هذه القرية في غزة بـ"القرية البدوية"، وتقع على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعمل غالبية سكانها في الرعي والزراعة.

وتتشكّل من منازل من الصفيح والنايلون وألواح الخشب والقماش ، ويعاني سكان هذه القرية أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية .

وأشارت رجاء أبو غزالة المؤسس والمدير العام للجمعية : " أن جمعية عطاء فلسطين الخيرية تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية و من أبرزها مشروع ضوء الحياة الذي تم من خلاله تزويد العديد من البيوت الفقيرة في قرية أم النصر شمال مدينة غزة بالطاقة الشمسية ، حيث يهدف هذا المشروع الهام الى توفير الكهرباء خاصة في ظل معاناة القطاع من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة .

وأضافت أبو غزالة أن الجمعية تسعى لجلب التمويل لتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الناجحة والمستدامة التي تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل انقطاع الكهرباء المستمر .

وثمنت السيدة أبو غزالة الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الصينية للشعب الفلسطيني بوجه عام وللجمعية بوجه خاص ، وعبرت عن امتنانها للحكومة الصينية لتمويلها للمرحلة الرابعة من مشروع ضوء الحياة، كما شكرتهم على ثقتهم الغالية وأكدت بأن عطاء فلسطين تسعى من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد وتعزيز صموده في قطاع غزة وقرى الضفة الغربية وقرى القدس الشريف.

ومن جانبه، أشاد السيد ع . ص. (أحد المستفيدين من المشروع ) بجهود جمعية عطاء فلسطين لمساهمتها الحقيقية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني .

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قامت بدعم جمعية عطاء فلسطين الخيرية من خلال تمويل العديد من مشاريع الطاقة الشمسية والتي من أبرزها مشروع ضوء الحياة حيث تم تزويد العديد من منازل الأسر الفقيرة بالطاقة الشمسية في منطقة خزاعة الواقعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، كما تم استهداف العديد من المنازل الفقيرة في حي الشوكة بمدينة رفح .