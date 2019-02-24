تغييرات بالسعودية: أميرة سفيرة بواشنطن.. !

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر، مساء أمس السبت، قضى أبرزها بتعيين أميرة سفيرة للمملكة في واشنطن.

وأوضحت الوكالة أن السفير السابق خالد بن سلمان، نجل ملك البلاد، عين نائبا لوزير الدفاع برتبة وزير، علما أن وزير الدفاع هو شقيقه ولي العهد، محمد بن سلمان.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عينت سفيرة في واشنطن، بمرتبة وزيرة.

الأميرة من مواليد مدينة الرياض عام 1975 وحصلت على شهادة البكالوريس في دراسات المتاحف من جامعة "جورج واشنطن" في الولايات المتحدة، وترعرعت في "واشنطن" حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان كسفير للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 22 عاماً.

تولت الرئيس التنفيذي لـ"شركة ألفا العالمية المحدودة" والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة ريمية".

تم اختيار الأميرة ريما في شهر أيلول/ سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 200 امرأة عربية كما تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية المرموقة 2014.

كما قضت الأوامر أيضا، بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.