بينهم رئيس مجلس الأوقاف بالقدس ونائبه.. الاحتلال يعتقل 14مواطناً من الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

واعتقل الاحتلال المواطن كريم البرغوثي ونجله مراد بين بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسلم الشاب محمود عزيز الريماوي تبليغاً لمراجعة مخابراته. كما تم اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الفتى محمد أشرف عيسى (17عاماً) والفتى صامد محمود صلاح (17 عاماً) -نجل الشهيد محمود صلاح- من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والشاب حمزة أبو يابس من منزله في قرية حوسان غرب بيت لحم.

واطلقت قوات الاحتلال طائرة تصويرٍ في أجواء المنطقة الواقعة بين مخيم الدهيشة وقرية أرطاس جنوب غرب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى درويش الحاج حسن (22 عاماً) من منزله في مدينة قلقيلية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الاوقاف من منزله، الى جانب الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الاوقاف من منزله ايضا في صور باهر.

واعلن جيش الاحتلال في بيان له، اعتقال 14 مواطنا من الضفة.