الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم ومنخفض جوي مساء الثلاثاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً الى صافية والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وماطراً على فترات، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والاربعاء من خطر: شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.