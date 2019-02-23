روسيا تدرب دفعات جديدة من رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن فتح باب الانتساب للراغبين بالانضمام إلى صفوف رواد الفضاء في روسيا.

وقال المتحدث باسم المؤسسة، فلاديمير أوستيمينكو: "تمت الموافقة مؤخرا على قرار يسمح بانضمام دفعة جديدة من المتدربين إلى المركز الروسي المتخصص بتأهيل رواد الفضاء. لم نتفق بعد على العدد النهائي للمرشحين، أو المدة الزمنية اللازمة لاختيارهم، لكننا سنعلن عن هذه التفاصيل قريبا في مؤتمر صحفي خاص".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت العام الفائت أنها ضمت 10 أشخاص جدد إلى صفوف المتدربين ليصبحوا رواد فضاء تابعين لها، تم اختيارهم من أصل 420 تقدموا بطلبات القبول منذ مارس 2017.

وستصبح الدفعة الجديدة من المتدربين الدفعة رقم 18 التي تنضم إلى فريق "روس كوسموس"، وسيتم اختيار أفرادها على الأغلب من بين حملة الشهادات العليا، كشهادات الهندسة أو العلوم الطبية والفيزيائية أو غيرها، كما من المفترض أن يخضعوا لعدة اختبارات منها نفسية ومنها للقدرات البدنية.